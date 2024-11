Chwycił za siekierę. Zdewastował zaparkowane auta

W nocy z wtorku na środę (19/20 listopada) do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące niebezpiecznego zachowania mężczyzny. Jak wynikało z przekazanych informacji przy pomocy siekiery wybijał on wszystkie szyby w zaparkowanym pojeździe marki Ford Mondeo .

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut zniszczenie mienia, który zgodnie z kodeksem karnym zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żaganiu do Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W piątek (22 listopada) żagański sąd przychylił się do wniosku. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.