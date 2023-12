Szóstka w Lotto. Do kogo trafiły 2 miliony złotych?

Lotto. Dziesiąta "szóstka" w Rzeszowie

Liczby, które przyniosły szczęście mieszkańcowi Rzeszowa to: 5, 27, 29, 33, 40, 44. Totalizator Sportowy poinformował, że wygrana z 28 grudnia jest już dziesiątą szóstką trafioną w Lotto na terenie Rzeszowa. "Jest to już dziesiąta "szóstka" w Lotto odnotowana właśnie w Rzeszowie! Ponadto w mieście padły też dwie "szóstki" w Lotto Plus." - napisano na stronie internetowej.