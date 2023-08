"Rzecz zupełnie niebywała". Fatalna sytuacja w służbie zdrowia

- Tak serio no nie, nie spotkałem głupiego dentysty. Natomiast wszyscy wiemy, co to jest bolący ząb. Z tymi kolejkami to jest rzecz zupełnie niebywała. Do mnie codziennie ludzie piszą listy. Jeden pan napisał, że na operację biodra ma czekać 6 lat - powiedział lider PO.