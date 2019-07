Ryszard Czarnecki: Polska utrąciła kandydaturę Timmermansa

-To był najbardziej dramatyczny szczyt w historii - ocenił w radiowej Jedynce Ryszard Czarnecki. Europoseł komentował wyniki rozmów w Brukseli. Po wielu godzinach burzliwych negocjacji przywódcy państw członkowskich wybrali kandydatów do objęcia najważniejszych stanowisk Wspólnoty.



Europoseł zapytany o ocenę działań Fransa Timmermansa stwierdził, że nie może być tak, że jakiś polityk buduje swoją karierę na atakowaniu oponentów. - Budował całą swoją polityczną karierę na atakowaniu Polski, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, a ignorował brutalne działania policji we Francji, podczas protestów "żółtych kamizelek" i w Hiszpanii. Zachował się nie w porządku i teraz za to zapłacił. To sygnał, że nie warto atakować Polski, bo to się zwyczajnie nie opłaca - skwitował gość radiowej Jedynki.