Timmermans nie odpuszcza Polsce. "Musimy kontynuować ten proces"

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans twierdzi, że sytuacja w polskim sądownictwie wciąż wymaga interwencji organów Unii Europejskiej. Podkreśla jednak, że KE jest otwarta na dialog z Polską.

Timmermans odniósł się również do sugestii, według których Bruksela zamierza wpływać na wyniki eurowyborów w Polsce. - Skierowaliśmy do polskiego rządu nasze formalne zawiadomienie o uruchomieniu postępowania i teraz ma on dwa miesiące na odpowiedź. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zapewne otrzymamy ją tuż przed albo wręcz ostatniego dnia przed jego upłynięciem. (...) Wszystko to będzie się więc działo już po eurowyborach - zaznaczył.