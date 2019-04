Frans Timmermans poinformował, że Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie prawa przez Polskę w sprawie dyscyplinowania sędziów. Zdaniem KE obecny system podważa ich niezawisłość.

- Jeżeli wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy zadają pytania prejudycjalne, stanie się sprawą o charakterze systemowym, to Komisja będzie musiała działać - ostrzegał w lutym Frans Timmermans.

KE wysłała Polsce pismo z zawiadomieniem ws. wszczęcia procedury dotyczącej naruszenia prawa przez Polskę. Rząd będzie mógł się bronić. Na odpowiedź ma dwa miesiące. - Ta odpowiedź może dać polskiemu rządowi szanse, by wyjaśnić, co robi czy zmienić stanowisko. To jak w każdej procedurze o naruszenie prawa UE pierwszy krok, który pozwala krajowi odpowiedzieć na pytania - powiedział Timmermans w środę na konferencji.