Wyciekł dokument KE nt. reformy sądownictwa. "Nie spełnia warunków"

Portal wPolityce.pl opublikował fragment stanowiska, które Komisja Europejska przesłała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Wynika z niego, że sposób wybierania sędziów do KRS nie narusza praworządności, ale podważa zaufanie do władzy sądowniczej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Komisja Europejska nadal krytykuje sposób wybierania członków KRS (East News)

"Wprawdzie zasadniczo prawdą jest, iż pośrednia lub bezpośrednia ingerencja organu politycznego w procedurę powoływania sędziów nie jest per se uważana jako podważająca niezawisłość i bezstronność sędziów powoływanych w drodze takiej procedury, jednakże w swoim orzecznictwie ETPC uważa wizerunek niezawisłości i bezstronności jako stanowiący składnik niezawisłości sądownictwa oraz wagę zaufania do sądownictwa, które nie powinno być podważane, jako czynniki odgrywające rolę w sądownictwie społeczeństw demokratycznych" - czytamy w dokumencie.

Mimo że wybieranie sędziów przez gremia polityczne jest dopuszczane przez KE, jej eksperci twierdzą, że nowe regulacje w polskim sądownictwie nie spełniają standardów, które gwarantuje europejskie prawo.

"W świetle powyższych uwag Komisja proponuje interpretować gwarancje niezawisłości i bezstronności sędziów krajowych przewidziane w art.19 ust.1 akapit drugi TUE i art.47 Karty w ten sposób, że formacja orzekająca taka jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Polska), utworzona w okolicznościach takich jak te w sprawach głównych i właściwa do rozstrzygania sporów dotyczących statusu sędziów, nie spełnia powyższych gwarancji" - pisze Komisja Europejska. Zdaniem komisarzy, nowa formuła wybierania członków KRS godzi w wizerunek i ogranicza zaufanie do tego organu.

Orzeczenie TSUE ws. KRS zostanie wyadne za kilka tygodni. Sprawa dotyczy wybierania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Według nowych przepisów, wskazywać kandydatów ma grupa co najmniej 2 tys. obywateli lub co najmniej dwudziestu pięciu sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku. Ostatecznego wyboru dokonuje jednak sejm - w głosowaniu większością 3/5 głosów. Jeśli w ten sposób nie uda się wyłonić sędziów - członków KRS, głosowanie się ponawia. Wówczas o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

Źródło: wPolityce.pl

Zobacz także: Bon-moty Morawieckiego. Ryszard Czarnecki tłumaczy