Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Frans Timmermans w Polsce. "Stary lis robi interesy z SLD"

W niedzielę kierownictwo Sojuszu Lewicy Demokratycznej spotka się w Warszawie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Z politykiem będzie rozmawiać także Robert Biedroń, lider Wiosny. Temat? Wybory europejskie.

– Nie wiem, kto tak stwierdził, ale to prawda – uśmiecha się w rozmowie z Wirtualną Polską przewodniczący SLD.

Jak zapowiedziała rzeczniczka Sojuszu Anna-Maria Żukowska, rozmowa Timmermansa z Włodzimierzem Czarzastym będzie dotyczyła planowanej polityki europejskich socjalistów, kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz wspólnej polityki w ramach frakcji Socjalistów i Demokratów w Europarlamencie.

Nieco więcej światła na zaproszenie Wiosny do grupy eurosocjalistów rzuca Sylwia Spurek, "jedynka" ugrupowania z wielkopolskiego okręgu. "Nie podjęliśmy decyzji o wyborze europejskiej partii, do której przystąpimy po wyborach, ale niewątpliwie dzisiaj najbliżej jest nam do Socjalistów i Demokratow oraz Zielonych" - przyznała w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Spurek.