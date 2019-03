Timmermans przyleci do Polski. Ma spotkać się z Biedroniem

Do rozmowy między wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej a liderem Wiosny ma dojść 7 kwietnia - informuje portal 300polityka.pl. Spotkanie ma odbyć się podczas specjalnej wizyty Fransa Timmermansa w Warszawie.

Według dziennikarzy portalu ugrupowanie Roberta Biedronia ma być jedyną polską partią, którą w majowych eurowyborach poprze Timmermans. Przed tygodniem sygnalizował to sam wiceszef KE, który według mediów miał udzielić już takiego poparcia i zaprosić do współpracy.

Reakcja liderów Wiosny

Nieco więcej światła na zaproszenie Wiosny do grupy eurosocjalistów rzuca Sylwia Spurek, "jedynka" ugrupowania z wielkopolskiego okręgu. "Nie podjęliśmy decyzji o wyborze europejskiej partii, do której przystąpimy po wyborach, ale niewątpliwie dzisiaj najbliżej jest nam do S&D i Zielonych" - przyznała w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Spurek.