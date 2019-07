Timmermans powstrzymany. To może być początek końca pisowskiej "Europy ojczyzn"

Rządowi PiS udało się powstrzymać kandydaturę Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej - przynajmniej na razie. Ale powodów do radości premier mieć nie powinien, bo na naszych oczach umiera idea Unii jako luźnego związku, "Europy ojczyzn".

Mateusz Morawiecki nie ukrywał w poniedziałek, że jest zadowolony z tego, że unijnym liderom nie udało się - przynajmniej na razie - dojść do porozumienia co do kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Ale nawet jeśli kandydatura Holendra zostanie skutecznie ukrócona (co wcale nie jest przesądzone), nie powinien być to powód dla świętowania dla PiS.