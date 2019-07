Frans Timmermans nowym szefem KE? "Weto Grupy Wyszehradzkiej przerwało unijny szczyt"

Wszystko wskazuje na to, że Frans Timmermans będzie nowym liderem Komisji Europejskiej. Negocjacje w tej sprawie trwały całą noc. "Sprzeciw Grupy Wyszehradzkiej i Włoch wobec kandydatury Holendra był jednak tak silny, że w poniedziałkowe południe szczyt przerwano na 24 godziny" - donoszą media.

Dziennikarze z Brukseli informują w sieci, że unijny szczyt, na którym wybierani są nowi liderzy UE, został przerwany. Rzecznik szefa Rady Europejskiej Preben Aamann dodał, że politycy mają wrócić do rozmów we wtorek o godz. 11.

Co do tej pory ustalono? "Liderzy państw omawiali pakiet, w którym Frans Timmermans będzie szefem Komisji, Kristalina Georgieva przewodniczącą Rady Europejskiej, a Margrethe Vestager lub Charles Michel szefem spraw zagranicznych UE" - cytuje jedno ze swoich źródeł amerykański portal "Politico".

Około północy z niedzieli na poniedziałek media w Europie obiegła informacja, że szczyt zostaje przerwany. Jak podkreślano, liderzy państw mieli wrócić do wspólnego stołu około godz. 2 w nocy. Rozmowy dwustronne trwały jednak tak długo, że zrobiono to dopiero ok. godz. 8 rano.

Timmermans? Grupa Wyszehradzka na "nie". Na "tak" Francja i Niemcy

Jak poinformowała Beata Płomecka (korespondentka Polskiego Radia w Brukseli), Polska chciała tajnego głosowania nad kandydaturą Fransa Timmermansa. Rząd z Warszawy liczył, że ośmieli to inne kraje do sprzeciwu wobec kandydata socjalistów. "Zachodni dyplomaci wątpią, by to się udało. Notowania Holendra znowu wzrosły i według niektórych jest bliski nominacji na szefa KE" - pisze na Twitterze Płomecka.