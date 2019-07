Bardzo ważna decyzja prezydenta Dudy. "Przed jej podjęciem konsultował się z Kaczyńskim"

Prezydent Andrzej Duda skierował do TK ustawę o zmianie Kodeksu karnego. Media informują, że bardzo długo analizował, jaką decyzję podjąć w tej sprawie. Ostateczny ruch miał konsultować m.in. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyński.

RMF FM donosi, że prezydent Andrzej Duda miał konsultować swoją decyzję z wieloma doradcami. Byli wśród nich tacy, którzy rekomendowali weto, a tego najbardziej obawiała się partia rządząca. W okresie przedwyborczym taka stanowcza postawa prezydenta mogłaby mocno namieszać w szeregach PiS. Prezydent miał też konsultować swoją decyzję z Jarosławem Kaczyńskim. Ostatecznie projekt ustawy trafił do przeanalizowania przez Trybunał Konstytucyjny.

Co o całej sprawie mówił sam prezydent? - Co do zasady, aby nie było żadnych wątpliwości, zgadzam się z treścią przygotowanej nowelizacji - podkreślił Andrzej Duda