Tusk prezydentem RP? Miller: On ma umiejętność uwodzenia

Leszek Miller (SLD) ocenił, że Donald Tusk to jedyny polski polityk, który może dziś nawiązać walkę z Andrzejem Dudą o prezydenturę. Polityk skomentował także szanse szefa Rady Europejskiej na objęcie ważnego stanowiska w Brukseli.

W weekend media obiegły przecieki z Platformy Obywatelskiej mówiące, że Tusk zrezygnował już z planów dotyczących prezydentury. Na to stanowisko ma on promować prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. - Donald nie wierzy w wygraną z Andrzejem Dudą - przyznał w rozmowie z "Super Expressem" ważny polityk PO.

- A to jest ten polityk, który potrafi za pomocą kampanii zyskiwać zwolenników i często odwrócić tendencję i trendy. On ma taką umiejętność uwodzenia wyborów, w dobrym tego słowa znaczeniu. Więc gdyby poważnie potraktował to wyzwanie i poważnie rozpoczął kampanię, to wszystko się może zmienić - uważa europoseł SLD.

- Robert Biedroń zderzył się z rzeczywistością i to często bywa, że takie zderzenie powoduje otrzeźwienie. Biedroń już wie, że samodzielnie nie osiągnie nic i chciałby przyłączyć się do jakiejś koalicji, która ma szansę. Gdyby wystartował dzisiaj samodzielnie, czyli zrobił to, co obiecywał przez całe miesiące, to nawet przekroczenie 3 proc. byłoby problemem – mówił w TOK FM Miller.