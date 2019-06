To z niej Tusk chce zrobić prezydenta RP. "Ostry spór ze Schetyną"

Jak informują media, Donald Tusk wycofuje się z marzeń o fotelu prezydenta RP. W walce o to stanowisko ma z kolei wspierać obecną prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Ten plan nie spodoba się z pewnością Grzegorzowi Schetynie, który ma innego kandydata.

Tymczasem "Super Express" informuje, że Tusk zrezygnował już z planów dotyczących prezydentury. Na to stanowisko ma on promować Aleksandrę Dulkiewicz. Co ciekawe, oznacza to kolejny ostry spór z liderem PO Grzegorzem Schetyną, który w wyścigu o Pałac Prezydencki chciałby wesprzeć rządzącego stolicą Rafała Trzaskowskiego.