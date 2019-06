Pogoda na weekend. Wyż Vera nad Polską i nawet 37 st. C

Pogoda w sobotę przyniesie słoneczną aurę. Miejscami spadnie deszcz, ale w większości kraju będzie około 30 st. C. Natomiast już w niedzielę wrócą upały. Najcieplej znowu będzie na zachodzie kraju. W związku z tym IMGW wydało kolejne ostrzeżenia.

Po chłodnym poranku poprawę aury przyniesie popołudnie. W większości nadmorskich kurortów temperatura osiągnie wtedy 22-23 st. C. W Świnoujściu sięgnie nawet 26 st. C, dzięki czemu plażowicze nie powinni narzekać na brak okazji do opalania.

Pogoda na niedzielę

Przypomnijmy, że woda w Bałtyku ma obecnie ok. 20 st. Celsjusza. Ile dokładnie w kilku najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych:

GDYNIA 19,2 st. C

HEL 16,0 st. C

KOŁOBRZEG 18,4 st. C

MIĘDZYZDROJE 20,0 st. C

PUCK 22,2 st. C

ŚWINOUJŚCIE 18,8 st. C

USTKA 19,0 st. C

WŁADYSŁAWOWO 17,0 st. C