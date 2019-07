Unijny liderzy zdradzają kulisy negocjacji. Morawiecki: "Chcemy nowych twarzy"

Negocjacje w sprawie obsady ważnych stanowisk w UE zakończyły się w poniedziałek fiaskiem. O niepowodzeniu rozmów zdecydował sprzeciw Grupy Wyszehradzkiej i Włoch wobec Fransa Timmermansa. - Nowe otwarcie powinno wiązać się z nowymi liderami, którzy nie atakują innych - powiedział Mateusz Morawiecki.

Za słaba większość

Jak podaje na Twitterze Dorota Bawołek, korespondentka z Brukseli, "niemiecka kanclerz tłumaczy, że większość dla kandydatury Timmermansa była zbyt słaba". - Ja też nie byłabym szczęśliwa, gdyby kiedyś Niemcy zostały przegłosowane większością 60,1 proc. To nie jest dla mnie wystarczająca większość - stwierdziła Angela Merkel.

- Gdy się wszyscy wyśpimy, to wypracujemy porozumienie - zapewniła kanclerz Angela Merkel.

- Pokazaliśmy wizerunek Europy, która nie jest poważna. Dlatego ważne jest, by nowe władze były kompetentne, potrafiły dobrze przygotowywać takie spotkania. To oznacza też, że dalsze rozszerzenie UE jest niemożliwe - stwierdził Macron.

Rzecznik szefa Rady Europejskiej Preben Aamann poinformował w poniedziałek po południu, że politycy mają wrócić do rozmów we wtorek o godz. 11.00.

Liderzy podzieleni

Co do tej pory ustalono? "Liderzy państw omawiali pakiet, w którym Frans Timmermans będzie szefem Komisji, Kristalina Georgieva przewodniczącą Rady Europejskiej, a Margrethe Vestager lub Charles Michel szefem spraw zagranicznych UE" - cytuje jedno ze swoich źródeł amerykański portal "Politico".

Około północy z niedzieli na poniedziałek media w Europie obiegła informacja, że szczyt zostaje przerwany. Jak podkreślano, liderzy państw mieli wrócić do wspólnego stołu około godz. 2 w nocy. Rozmowy dwustronne trwały jednak tak długo, że zrobiono to dopiero ok. godz. 8 rano.