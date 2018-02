Ryszard Czarnecki będzie się odwoływał. "Mam dwa miesiące"

Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego chce walczyć o przywrócenie mu stanowiska. - Mówię to po raz pierwszy publicznie - zaznaczył Ryszard Czarnecki.

- Będę składał odwołanie. To jest decyzja, na którą mam dwa miesiące. Mówię to po raz pierwszy publicznie. Jest dość prawdopodobne, że to uczynię - stwierdził w Telewizji Republika Ryszard Czarnecki. Europarlamentarzysta dodał, że być może "pojawią się inni kandydaci i pewnie wynik głosowania jest przesądzony".