Rutkowski będzie szukał Falenty. Daje 50 tys. za pomoc

Krzysztof Rutkowski włącza się w poszukiwania Marka Falenty. Były detektyw chce pomóc organom państwa w namierzeniu biznesmena kojarzonego z aferą taśmową. Falenta miał stawić się w więzieniu 1 lutego.

Od ponad dwóch miesięcy Falenta powinien odsiadywać wyrok. Według sądu to on zlecił kelnerom pracującym w restauracji "Sowa i przyjaciele" nagrywanie polityków. Został za to skazany na dwa i pół roku więzienia.