Sprawa Marka Falenty. Obrońca złożył w sądzie kolejny wniosek

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Sąd Okręgowy w Warszawie nie wstrzymał wykonania kary Markowi Falencie. Ale jego obrońca Marek Małecki, złożył kolejny wniosek – tym razem w sprawie odroczenia kary pozbawienia wolności. Domaga się wyłączenia jednego z sędziów.

- 28 lutego obrońca Marka F. złożył dwa wnioski. Pierwszy dotyczył wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności skazanemu Markowi F., który to na posiedzeniu 5 marca nie został przez sąd uwzględniony; drugi natomiast został złożony w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – informuje Wirtualną Polskę sekcja prasowa warszawskiego sądu.

- Na posiedzeniu 26 marca sąd nie podjął decyzji w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności skazanemu Markowi F., gdyż tego samego dnia do akt sprawy wpłynął wniosek o wyłączenie sędziego. Z uwagi na konieczność rozpoznania tego wniosku sąd odroczył posiedzenie do 9 kwietnia – przekazuje nam biuro prasowe Sądu Okręgowego w Warszawie.

To już kolejny wniosek obrońcy biznesmena, który ma na celu uniknięcie odsiadki. W ostatnim czasie, prawnik Falenty przekonywał sąd, że nie może on odbyć kary ze względu na zły stan zdrowia. Sąd odrzucił jednak ten wniosek.

Przypomnijmy, że Falenta powinien stawić się w areszcie śledczym na warszawskim Grochowie 1 lutego. Kiedy się nie stawił, sąd wysłał nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego. Niedługo później wydał decyzję o poszukiwaniu go listem gończym.