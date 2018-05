Krzysztof Rutkowski kłóci się w sądzie. "Próbuje pan zrobić show"

Krzysztof Rutkowski zeznawał w Poznaniu ws. swojego współpracownika, emerytowanego strażaka Radosława Białka. Były detektyw najpierw spóźnił się na rozprawę prawie 20 minut. Potem kilkakrotnie wdawał się w kłótnie z sędzią.

Atmosfera podczas przesłuchania Rutkowskiego od początku była nerwowa. Za spóźnienie Sędzia Renata Żurowska nałożyła na byłego detektywa tysiąc złotych kary. Potem ją uchyliła, bo Rutkowski w końcu dotarł do sądu, podaje "Gazeta Wyborcza".

Potem było już tylko gorzej. Najpierw były detektyw chciał zeznawać w okularach przeciwsłonecznych. Sędzia kazała mu je zdjąć. Poleciła też, by odłożył na bok dokumenty, z którymi przyjechał.

Rutkowski zareagował nerwowo i wdał się w dyskusję z sędziną. - Sąd ma bardzo agresywny stosunek do mnie, czego nie rozumiem - stwierdził. W odpowiedzi usłyszał, że Sąd "dyscyplinuje go, bo próbuje zrobić show ze swoich zeznań, co jest niedopuszczalne".