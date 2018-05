"Masa" siedzi w najbardziej nowoczesnym więzieniu w Polsce

Jarosław S. ps. Masa trafił do najnowocześniejszego zakładu karnego w Polsce. W więzieniu w Opolu Lubelskim jest boisko i monitoring zamiast wieżyczek, a koncerty dla osadzonych gra Muniek Staszczyk, lider zespołu T. Love.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim. To tutaj, w odizolowanej celi przebywa najsłynniejszy świadek koronny, były gangster pruszkowskiej mafii Jarosław S. W celi spędzi trzy miesiące. Informację o osadzeniu w tej placówce, potwierdziła nam oficjalnie Prokuratura Krajowa.

Więzienie w Opolu to najnowocześniejszy zakład karny w kraju i jedno z najnowocześniejszych więzień w Europie. Dla osadzonych przygotowano 627 miejsca zakwaterowania. Oficjalne otwarcie zakładu nastąpiło 5 października 2009 roku.

W więzieniu znajduje się sala sportowa mieszcząca pełnowymiarowe boisko do siatkówki. Jest tutaj także centrum kształcenia ustawicznego, liceum i gimnazjum. Skazani przebywają w trzech pawilonach, mogą korzystać z oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu. O bezpieczeństwo dba wewnętrzny i zewnętrzny monitoring.

Cztery lata temu w zakładzie karnym gościł Muniek Staszczyk, wokalista zespołu T. Love. Zaprosił go jeden z osadzonych, który napisał do niego list. Koncert zespołu, który miał miejsce w więzieniu, został zarejestrowany i wydany na płycie. Druga wizyta piosenkarza miała miejsce w kwietniu tego roku. Tym razem było to kameralne spotkanie ze skazanymi.