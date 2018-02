Rusza druga edycja Gdynia Aerobaltic. Na zainteresowanych czeka sporo atrakcji

17, 18 oraz 19 sierpnia 2018 w Gdyni odbędzie się druga edycja jednej z najciekawszych imprez lotniczych w tej części Europy – Gdynia Aerobaltic powered by Lotos Air - BP. Podczas tegorocznej edycji będzie można podziwiać między innymi wieczorno-nocne pokazy lotnicze.

Bilety w promocyjnych cenach dostępne są do 9 marca lub do wyczerpania puli.

EARLY BIRDS TICKETS

Bilet Zwykły - 18.08 - 10 zł ( cena ważna do 9 marca lub wyczerpania puli 2000 biletów)

Bilet Zwykły - 19.08 - 10 zł ( cena ważna do 9 marca lub wyczerpania puli 2000 biletów)

Bilet Trybuna - 18.08 - 40 zł ( cena ważna do 9 marca lub wyczerpania puli 150 biletów)

Bilet Trybuna - 19.08 - 40 zł ( cena ważna do 9 marca lub wyczerpania puli 150 biletów)

Bilet Parking - 18.08 - 10 zł

Bilet Parking - 19.08 - 10 zł

Bilet Spotter - 17-19.08 - 160 zł

Bilet VIP - 18.08 - 300 zł

Bilet VIP - 19.08 - 300 zł

Bilet VIP Platinum (stolik 8 osobowy) - 18.08 - 4500 zł (netto)

Bilet VIP Platinum (stolik 8 osobowy) - 19.08 - 4500 zł (netto)

Sky Club (16 osobowy) - 18-19.08 - 24000 zł (netto)