Zakończyła się druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich. Wkrótce kolejne spotkanie

"Przedstawiciele Ukrainy i Rosji rozpoczęli w czwartek rozmowy, na których strona ukraińska uważa za kluczowe natychmiastowe przerwanie ognia, rozejm i korytarze humanitarne" — napisał Podoljak. Wszystko wskazuje na to, że strony porozumiały się, co do ostatniego punktu rozmów. "Osiągnęliśmy porozumienie w sprawie wspólnego zapewnienia korytarzy humanitarnych dla ewakuowanej ludności cywilnej" - poinformowała strona ukraińska cytowana przez agencję Reutera.