Rosyjski biskup na Antarktydzie. Odprawił rytuał

Jak podają norweskie media, pod koniec lipca Trust Arktikugol - rosyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się wydobywaniem węgla na Svalbardzie - wysłało do lokalnych władz pismo z informacją o zamiarze ustawienia na terenie dawnej osady olbrzymiego krzyża prawosławnego. Szkopuł w tym, że biuro gubernatora nie wydało jeszcze decyzji środowiskowej, a co za tym idzie - zgody na ustawienie gigantycznego krzyża. Mimo to grupa Rosjan na czele z biskupem przybyła na wyspę i zrobiła swoje, nie czekając na pozwolenie Norwegów.