Norwegia w ruinie po ataku Hansa. Wielkie zapadlisko w centrum Drammen

Ekstremalne warunki, wyrwane domy

- To było surrealistyczne - wydaje ci się, że nie jesteś już w Norwegii - opowiadał 20-letni Kim Atle Kleven z Sił Powietrznych, który został wysłany, aby relacjonować to wydarzenie z góry. - To były ekstremalne warunki. Widzieliśmy przyczepy kempingowe i duże osuwiska, a także wyrwane przez wodę całe domy – dodaje.