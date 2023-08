Radykalna zmiana w pogodzie. 39 stopni w cieniu. Wiadomo kiedy

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 20 st. C do 22 st. C, chłodniej na Pomorzu 17 st. C, 18 st. C i na Podhalu oraz na wybrzeżu około 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni - w czasie burz w porywach może osiągać nawet 60 km/h.