Rosyjski attaché wyrzucony. Natychmiastowa reakcja Moskwy

Cleverly poinformował Izby Gmin, że Wielka Brytania wydaliła rosyjskiego attaché obrony, który, jak twierdzi, jest niezadeklarowanym oficerem wywiadu wojskowego. Rząd Wielkiej Brytanii zamierza również pozbawić statusu obiektu dyplomatycznego kilka nieruchomości należących do Rosji na terenie kraju, które - według rządu - były wykorzystywane do celów wywiadowczych. Wśród nich znajduje się Seacocks House, nieruchomość należąca do Rosji w Sussex, oraz budynek sekcji handlu i obrony w Highgate.