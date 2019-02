ROSSMANN Walentynki: będzie promocja 2+2 gratis z okazji święta zakochanych? Sprawdź, czy w promocyjnej cenie kupisz prezent dla ukochanej osoby.

ROSSMANN Walentynki – będzie promocja 2+2 gratis?

Chociaż promocja 2+2 na luty 2019 nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, już teraz możemy zapoznać się z jej ofertą i dowiedzieć, do kiedy potrwa. Walentynki wypadające 14 lutego to wyjątkowy dzień, w którym warto zatroszczyć się o prezent dla bliskiej osoby. Według nieoficjalnych informacji, w drogeriach Rosmann będzie można kupić między innymi atrakcyjne produkty przeznaczone do pielęgnacji męskiej. Należy jednak mieć na uwadze, że muszą one być oznaczone czerwoną etykietką 2+2.