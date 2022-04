Rosną koszty wyprawienia Pierwszej Komunii Świętej. To wydatek kilku tysięcy złotych

Dla dzieci komunia święta to wielkie przeżycie, a dla rodziców spory wydatek. Dziennik "Fakt" sprawdził aktualne ceny w największych miastach Polski. Same stroje komunijne to koszt co najmniej 600 zł - w przypadku stroju dla chłopca, na który zwyczajowo składa się alba i garnitur. W przypadku dziewczynek - sama sukienka może kosztować 1 tys. zł. Nie należy zapominać o dodatkach takich jak buty, rękawiczki czy torebka.