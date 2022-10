Rosjanie w pułapce pod Chersoniem. "SMS-y do mieszkańców, strach o zaporę"

- Ale woda zalałaby również Chersoń, a Ukraińcy chcą wyzwolić miasto, a nie je zalać. To pokazuje kto jest wyzwolicielem, a kto okupantem. To typowo rosyjskie, że najpierw rozpuszczają takie informacje, oskarżając Ukrainę, że chce wysadzić zbiornik, po czym sami wysadzają i obwiniają Kijów. Ktoś może powiedzieć, jak Rosjanie wysadzą tamę, przecież odetną Krym od wody. Jeśli zrobią to Ukraińcy, to będzie to samo. A przecież ich kolejnym celem jest odbicie z rąk Rosjan półwyspu - komentuje płk Piotr Lewandowski.