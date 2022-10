Putin wprowadza stan wojenny na anektowanych terytoriach Ukrainy

- Trwają prace nad rozwiązaniem zakrojonych na szeroką skalę zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i zapewnieniem Rosji niezawodnej przyszłości - stwierdził dyktator. - A ci, którzy są dziś na pierwszej linii frontu, którzy są szkoleni na poligonach i w ośrodkach szkoleniowych, powinni czuć nasze wsparcie, wiedzieć, co to jest ogromny wielki kraj, jeden zjednoczony naród – dodał. Aby zachęcić rekrturów do mobilizacji, Putin obiecał wypłacać "dodatki" w wysokości 195 tys. rubli do końca listopada.