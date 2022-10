Natychmiastowa odpowiedź NATO. Iran zwiększa pomoc dla Rosji [RELACJA NA ŻYWO]

W najbliższych dniach siły zbrojne Ukrainy otrzymają nowoczesne i skuteczne systemy obrony powietrznej - zapewnił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To odpowiedź Sojuszu na informacje o kolejnych dostawach irańskich dronów do Rosji. - Dla Ukrainy oznacza to więcej uratowanych istnień i lepiej chronioną infrastrukturę energetyczną - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.