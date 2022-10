Putin wprowadza stan wojenny. "Życie stanie się jeszcze większym koszmarem"

"W infosferze eksponuje się kwestię 'potrzeby obrony przed atakiem wrogiej siły' - Ukraina przedstawiona jako 'agresor'... Dany krok może m. in. służyć wzmocnieniu kontroli Rosji nad danym obszarem (poprzez wzmożoną politykę represji względem ludności) oraz sprowadzić się do intensyfikacji działań dot. zmuszania ludności do 'służby' w ramach struktur militarnych Rosji. Czyżby mobilizacja nie zadziałała?" - ocenia Michał Marek, ekspert w dziedzinie dezinformacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego.