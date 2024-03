Rosjanie niszczą i podpalają urny. Szefowa CKW: szumowiny

Rośnie liczba incydentów związanych z uszkodzeniem urn i kart do głosowania w trakcie trwających wyborów prezydenckich w Rosji. W Moskwie w dwóch lokalach doszło do dwóch incydentów: podpalenia urny oraz zalania atramentem kart. Do lokalu wyborczego w Petersburgu wrzucono koktajl Mołotowa. Szefowa CKW nazwała wszystkich sprawców incydentów "szumowinami".