Rosja zwodzi Polskę w sprawie dostępu do wraku tupolewa. Jest dowód

Media dotarły do informacji w sprawie polsko-rosyjskiej korespondencji dotyczącej dostępu do szczątków prezydenckiej samolotu, który rozbił się w Smoleńsku. Wynika z niego, że Rosja nieustannie pozwala sobie okpiwać Polskę.



Do korespondencji dotarło RMF FM. A w niej - informacja, że Rosja wydała zgodę na przyjazd polskich ekspertów. Jest jednak jedno ale, nie wyznaczyła terminu. "Nie zgłaszamy sprzeciwu co do dokonania tych czynności. Zgadzamy się, ale o terminie poinformujemy stronę polska później" - brzmi odpowiedź strony rosyjskiej.