Rosja nagrodziła Węgry. Dostaną gaz na specjalnych warunkach

Węgierski państwowy koncern energetyczny MVM podpisał z Gazpromem kontrakt na dostawy rosyjskiego gazu przez 15 lat we wrześniu ubiegłego roku. Był to pierwszy od dawna długoterminowy kontrakt unijnej firmy z Gazpromem. Na podstawie tej umowy Węgry mają importować z Rosji 4,5 mld m sześc. gazu. Z tego 3,5 mld m sześc. płynie z Rosji podmorskim gazociągiem TurkStream przez Morze Czarne do Turcji, a stąd przez Bułgarię i Serbię na Węgry. Pozostały 1 mld m sześc. surowca Gazprom dostarcza Węgrom rurociągiem z Austrii. Cena gazu nie została podana do publicznej wiadomości.