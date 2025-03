Czy Donald Trump zakończy wojnę na Ukrainie? Polacy ocenili

Donald Trump, jeszcze przed objęciem urzędu prezydenta, obiecywał zakończenie wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin. Miał to osiągnąć poprzez bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jednak do tej pory nie udało mu się ani zakończyć konfliktu, ani doprowadzić do zawieszenia broni. Teraz twierdzi, że wówczas jego słowa były sarkastyczne.