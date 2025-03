Trump straci miliardy? Francja chce przejąć amerykańskie kontrakty

- Zapytałem producentów broni, czy moglibyśmy zwrócić się do państw europejskich, które przyzwyczaiły się do kupowania produktów amerykańskich - powiedział Macron w rozmowie z francuską prasą regionalną.

Polityk powiedział także, że decyzja o rozmieszczeniu ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie będzie należała do Ukrainy. - Ukraina jest suwerennym państwem. Jeśli poprosi o obecność wojsk sojuszniczych na swoim terytorium, to nie jest coś, co Rosja może zaakceptować lub nie - podkreślił