Łukaszenka nakazuje "mobilizację". Nawet uczniów

Łukaszenka nie krył oburzenia faktem, że niektóre placówki oświatowe nie pozwalają na angażowanie uczniów w tego typu prace. - Nie wyobrażam sobie nic bardziej śmiesznego. Staramy się we właściwy sposób wychować nasze dzieci w wieku szkolnym. Jak zamierzacie to zrobić? Sama rozmowa nie jest na to sposobem - stwierdził.