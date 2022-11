Rosja będzie budować irańskie drony. Mogą trafić na front już w przyszłym roku

CNN dotarł do nowej oceny wywiadowczej z kraju, który ściśle monitoruje irański program zbrojeniowy. Wynika z niej, że po zawarciu wstępnego porozumienia na początku listopada, Iran i Rosja przystąpiły do współpracy pełną parą. Teheran wysłał już do Moskwy część dokumentacji technicznej i komponentów do produkcji dronów.