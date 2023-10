Reklamy posłanki PiS za pieniądze firmy z branży śmieciowej

Dwie reklamy Ewy Kozaneckiej w należącej do Orlenu "Gazecie Pomorskiej" opłaciła prywatna firma z branży odpadów i recyklingu - wynika z dokumentów, do których dotarła Wirtualna Polska. Posłanka PiS, która kandyduje do Sejmu z Bydgoszczy, nie odpowiedziała na nasze pytania. Do sprawy nie chciał odnieść się rzecznik PiS Rafał Bochenek.