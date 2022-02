Rau o konflikcie na Ukrainie. "To może być koniec obecnego porządku"

- Jeśli pozwolimy na użycie zbrojnej napaści jako narzędzia polityki państw, może to doprowadzić do zniszczenia porządku międzynarodowego opartego na zasadach i zastąpienia go regułą, że racja jest po stronie silniejszego - powiedział w czwartek w USA szef MSZ Zbigniew Rau. - To nie skończy się na Kijowie, to dojdzie do Warszawy - ostrzegł minister.