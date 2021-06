Ratownik odszedł z hukiem. "Rząd dał nam kopa"

Ratownik medyczny dodaje, że to, co na pewno nie uległo zmianie, pomimo przeciwności losu i trudów pandemii koronawirusa, to podejście władzy do jego zawodu. "W zamian od rządu RP i tak zwanej Zjednoczonej Prawicy dostaliśmy kopa w d... i środkowy palec na 'do widzenia'" - ocenia Janek Świtała.