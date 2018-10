Raper "Żurom" zatrzymany na Okęciu. Grozi mu 12 lat więzienia

CBŚP zatrzymało 41-letniego rapera Andrzeja Ż. na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w czwartek o godz. 5:30. Znany pod pseudonimem "Żurom" artysta usłyszał zarzuty za udział w obrocie narkotykami i wymuszenie rozbójnicze. Oprócz niego w tej sprawie zatrzymano jeszcze 8 osób.

Andrzej Ż. wybierał się do Ameryki Północnej, ale na pokład nie dotarł, gdyż ujęli go funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Raper usłyszał zarzuty obrotu znaczną ilością środka odurzającego, około kilogramem haszyszu. Wspomniane przestępstwo miał popełnić w okresie od 10 do 24 stycznia 2018 roku. Grozi mu 12 lat więzienia.