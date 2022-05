Rady posła Suskiego. Poszło o rosnące raty kredytów

Krótkie zdanie, wypowiedziane w rozmowie z dziennikarzami na sejmowym korytarzu przez wiceszefa PiS, może przejść do historii. Poseł Marek Suski na pytania o rosnące raty kredytów i podwyżki stóp procentowych odpowiedział dziennikarzom "Wyborczej" i TVN24 w zaskakujący sposób. - No niestety jak się zaciąga kredyty, no to się je spłaca. Państwo przygotowuje pewną pomoc dla kredytobiorców - stwierdził Suski.