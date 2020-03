Radny PiS ma koronawirusa. "Leczyłem się na grypę, moja narzeczona też może być chora"

- Jestem w szpitalu, mam kaszel. Czuję się dobrze, no może poza tym, że jest oczywiście stres, bo to jednak śmiertelna choroba. Teraz nie mam podwyższonej temperatury, zbijam ją paracetamolem. Mam bardzo dobre warunki w szczecińskim szpitalu, są zachowane wszelkie epidemiologiczne procedury. Jest czysto, są maseczki, żele dezynfekujące - mówi WP Dariusz Matecki.

- Zgłosiłem się do szpitala w poniedziałek wieczorem, żeby zrobić test, po tym, jak minister środowiska Michał Woś ujawnił, że ma koronawirusa. Byłem na spotkaniu 5 marca w Warszawie z udziałem ministra. Było to spotkanie ze znajomymi, typowo towarzyskie. Z tego co wiem, wszyscy przebywają na kwarantannie, zgłosili się również na badania - mówi nam radny Matecki.

- Czy na spotkaniu byli politycy? Można powiedzieć, że to znajomi powiązani z Solidarną Polską. Ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nie było. Polityków z pierwszych stron gazet nie było. To raczej spotkanie ludzi w naszym wieku - ujawnia Matecki.

Matecki: nie mam pretensji do lekarza

- Wszystko zaczęło się w połowie ubiegłego tygodnia. Lekarz pierwszego kontaktu, u którego byłem powiedział mi, że to grypa. Dał mi leki i kazał siedzieć w domu. W najkrytyczniejszym momencie miałem gorączkę ok. 39,5 stopnia Celsujsza. Także kaszel, bóle mięśni i bóle głowy. Dzwoniłem do lekarza, jak skończyłem brać przepisany lek. Powiedziałem mu, że infekcja nie przechodzi. Nie mam absolutnie pretensji do lekarza. Wszystko faktycznie wskazywało na grypę - opowiada nam Matecki.