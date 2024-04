"Putin przecenił siłę". Finlandia nie ma się czego bać?

- Finlandia to bardzo wymagające środowisko operacyjne, o czym Sowieci przekonali się podczas II wojny światowej. Nazwali to "operacjami na terenach lasów bagiennych", które rzeczywiście wymagają specjalnego przeszkolenia i sprzętu, a Rosjanie go nie mają. Większość obszaru przygranicznego Finlandii to kompletna dzicz, która nie nadaje się do nowoczesnej walki zmechanizowanej - ocenił Toveri.