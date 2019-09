Puszcza Amazońska i klimat na Ziemi. Jaka jest prawda? Fakty i mity

Płonąca Puszcza Amazońska zagraża naszemu zaopatrzeniu w tlen, czytamy na Facebooku i Twitterze. Nie jest to do końca prawdą. Jednak pożary lasów mogą mieć katastrofalne skutki dla klimatu, flory i fauny na Ziemi.

Ile tlenu produkują i magazynują lasy?

Nie ulega wątpliwości, że ten brazylijski las tropikalny jest nadzwyczaj ważnym ekosystemem na świecie. Czy słusznie nazywa się go „płucami Ziemi”? To efektowna przenośnia. Jednak twierdzenia, że wskutek pożarów w Puszczy Amazońskiej zabraknie nam tlenu, nie odpowiadają prawdzie – mówi Niklas Hoehne, naukowiec z z Wageningen University & Research Centre w Wageningen w Holandii, który specjalizuje się w problematyce redukcji gazów cieplarnianych. Jest on także członkiem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Z drugiej strony wielkie pożary lasów, nie tylko nad Amazonką, są groźne dla klimatu na Ziemi.