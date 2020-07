Puma Nubia pozostanie w zoo w Chorzowie

"Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniono postanowienie tut. Sądu z dnia 25 lutego 2020 r. orzekając, że przepadek zwierzęcia pumy concolor będzie wykonany poprzez przekazanie do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie" - przekazała w piątek prezes Sądu Rejonowego w Zawierciu sędzia Monika Jurek-Dziuba.

Pumy nie stresują odwiedziny

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie Jolanta Kopiec do piątku rano nie otrzymała formalnego powiadomienia z sądu. Dysponowała natomiast informacją o decyzji od pełnomocnika byłego właściciela zwierzęcia. Jak mówiła, "przekazał mi, że puma może zostać u nas".

Dyrektor podkreśliła, że "jesteśmy jako ogród zoologiczni do tego zobowiązani przepisami, mamy też odpowiednie warunki. Te obecne już są zgodne z wymogami, a docelowo puma może dysponować podwójną wolierą po przenosinach panter śnieżnych do nowych pomieszczeń, co jest planowane pod koniec roku".