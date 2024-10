Prokuratura sprawdza Kingę Gajewską. Arkadiusz Myrcha ukrywa informacje o darowiźnie dla żony

Zaczęło się od apartamentu na warszawskim Powiślu. Kilka tygodni temu analityk Radosław Karbowski, który przegląda publicznie dostępne rejestry i bazy danych zwrócił uwagę, że małżeństwo posłów - Kinga Gajewska oraz Arkadiusz Myrcha - pobiera z Sejmu dodatek na wynajem mieszkania w Warszawie (w sumie to niemal 8 tys. zł, każdy z posłów ma prawo do dodatku w wysokości 4 tys. zł). Równocześnie posłanka i wiceminister informowali, że mają dom w miejscowości Błonie. To 30 km od Warszawy.